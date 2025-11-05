Einkaufen mit Excel

Die ORF-Talksendung „Das Gespräch“ kommt mitunter behördlich daher, wenn die Gäste allzu institutionell besetzt sind. Zuletzt wurde es etwas konfrontativer, als Peter Filzmaier den Ex-Kanzler Karl Nehammer schulmeisterte.

Richtig lebendig wurde in der jüngsten Ausgabe diskutiert. Staatssekretärin Michaela Schmidt nahm sich kein Blatt vor den Mund und den Handel in die Pflicht bei der Teuerungsbekämpfung. Rewe-Vorstand Marcel Haraszti sah es naturgemäß anders und griff ebenfalls zu g’schmackigen Worten. „Die Österreicherinnen und Österreicher sind Jäger“, meinte er mit Blick auf Rabatte, während die Deutschen „Sammler“ seien. – Damit sind wohl keine Rabattsammler gemeint.

Sein Hinweis auf den aktuellen Aktionsbutterpreis vom Montag war dann der Gesprächsleiterin Susanne Schnabl etwas zu werblich.

Wirtschaftsforscher Michael Böheim hielt sich vergleichsweise zurück, meinte aber, er würde als Konsument Excel-Listen führen.

Dem konnte Schmidt gar nichts abgewinnen. Im Besonderen als SPÖ-Politikerin?