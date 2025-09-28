Einfach nur tolle Musik

Manchmal stolpert man eher versehentlich in eine Sendung hinein, die einem den Glauben an das Fernsehen zurückgibt. Am Samstag war das „Pixner’s Jam Session – Folge 3“ auf ORF 1 (der Apostroph beim Namen im Genitiv ist mittlerweile ja erlaubt, außerdem dürfte der Titel englisch gemeint sein).

Der großartige Musiker Herbert Pixner lud wie immer Gäste ins Landesstudio Salzburg ein. Das war einerseits Pixners Formation Italo Connection, andererseits das Trio folkshilfe und die „Starmania“-Siegerin Anna Buchegger. Und dann wurde getratscht und gespielt, geboten wurde eine wilde Mischung aus Jazz, Pop, Rock und Weltmusik.

So einfach kann gutes Fernsehen sein: Man lässt tolle Musiker einfach machen. Und sie machten es großartig. Hoffentlich gibt es noch viele Folgen von Pixners Einladungspolitik zu sehen.