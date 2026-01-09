Eine neue Phase

Eine Frau um die 50 verlässt ihren Mann. Ihr Umfeld, wiewohl durchaus aufgeschlossen, findet das entsetzlich. Lässt er sich zu sehr gehen? Hat er eine andere? Nein: Eva möchte sich einfach noch einmal ganz neu verlieben.

Das ist die Ausgangslage des charmanten spanischen Films „Ein Leben ohne Liebe ist möglich, aber sinnlos“, der derzeit im Kino läuft. War es Zufall, dass 3Sat Donnerstag – wenige Tage nach meinem Kinobesuch – eine Doku mit dem Titel „Sex mit 40 plus – Freiheitsbooster oder Lustkiller?“ programmierte? Offenbar wächst eine große Gruppe von Menschen gerade ins Alter für solche Geschichten hinein (auch wenn die Werbewirtschaft Personen jenseits der 49 als nicht mehr „relevant“ erachtet).

Die TV-Doku erzählte noch recht trocken von Hormonlevels und Selbstfindungsworkshops, der Film war da schon weiter. Wir werden lernen, vielfältiger über Sex zu sprechen. Hoffentlich.