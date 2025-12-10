Filmkritik: Wenn das Herzklopfen nachlässt, erfinde einen Liebhaber

Nach zwanzig Jahren Beziehung ist die Liebe nicht mehr so wie am Anfang. Das Herzklopfen, aber auch der Sex wird weniger. Diese Binsenweisheit hat zwar fast jeder schon einmal gehört, trotzdem ist es unangenehm, wenn die eigene Ehefrau am versammelten Freundestisch diese eher vernichtende Beziehungskritik von sich gibt. Tatsächlich möchte sich Eva, 50, verheiratet und Mutter von zwei Kindern, von ihrem Mann trennen. Einfach deswegen, weil sie nicht mehr verliebt ist. In ihrer Not erfindet sie sogar einen Liebhaber.

Der spanische Beziehungsspezialist Cesc Gay hebt seine romantische Komödie in die Altersklasse der 50-plus-Jährigen und lässt sie an Paarungspraktiken wie Speed Dating verzweifeln. Seine liebessüchtige Eva stolpert melancholisch von einer erotischen Niederlage in die nächste, obwohl sie bereits in den ersten fünf Filmminuten ihren Idealpartner gefunden hat. Bis der endlich wieder auftaucht, schlägt das Drehbuch nicht immer ganz überzeugende Volten.

INFO: E 2025. 99 Min. Von Cesc Gay. Mit Nora Navas, Rodrigo de la Serna.