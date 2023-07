Ein Spaziergang

Die Debatte über „normal denken“ hat Österreich fest im Griff. Bei der im ORF übertragenen Eröffnung der Bregenzer Festspiele fand der Bundespräsident deutliche Worte (siehe hier).

Auch die Am Schauplatz“-Doku „Woher kommt der Hass?“ am Donnerstag kann man als Beitrag zum Thema lesen. Da sieht man z. B. Gegner der Corona-Maßnahmen durch Steyr (OÖ) ziehen. Es ist ihr 128. „Stadtspaziergang“. Bis Ende 2025 haben sie ihre sonntäglichen, lautstarken Rundgänge angemeldet. Sie gehen zum Teil barfuß, trommeln, fordern den „Weltfrieden“ (die Corona-Maßnahmen sind ja schließlich ausgelaufen). Dem ORF unterstellen sie, Leute einzuschleusen. Einem Passanten gehen sie schon auf die Nerven, ein anderer findet’s okay, beiden könnte man „normal denken“ unterstellen. Was gar nicht normal ist: Beim 100. Spaziergang war ein sehr bekannter Neonazi dabei. Der wurde offenbar nicht „eingeschleust“.

