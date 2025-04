Serienschöpfer Mike White hat in einem Interview verraten, dass er keine Lust mehr auf Aufnahmen von brechenden Wellen hat. Leider ist auch bekannt, dass er empfindlich auf Kälte reagiert. Schade. Dabei könnte man sich die Schnösel der Serie gut beim Winterurlaub in Kitzbühel oder Lech am Arlberg vorstellen, wie sie im Chalet vor dem Kaminfeuer über ihr beschwerliches Leben sinnieren, ihren Kulturausflug nach Salzburg Revue passieren lassen oder mit dem Skilehrer anbandeln. Eine Art „Edelweiß-Lotus“ also.