Dosenbrot und Atmen

Fernsehen besteht ja in Wahrheit in erster Linie aus Reden, nicht unbedingt aus Bildern. Das wurde schmerzhaft bewusst in der jüngsten Folge von „Wer wird Millionär? auf RTL: Günther Jauch plauderte so viel, dass er kaum zum Fragen kam. Das war vielleicht manchen Kandidaten ganz recht. „Wenn man hier sitzt, ist man dumm wie Dosenbrot“, sagte eine Raterin.

Gar nicht nach Dosenbrot schmeckte hingegen die erste Folge des neuen ORF-Diskussionsformats „ZIB Talk“. Es ging um die Zukunft der Kirche, und es wurde viel Kluges gesagt. Bischof Hermann Glettler sagte: „Für mich ist es eine Zeit, innezuhalten.“ Genau dafür war aber keine Zeit, denn es musste diskutiert werden. Der Theologe Paul Zulehner sprach von einer „taumelnden Welt“.

Katharina Renner, Vizepräsidentin der katholischen Aktion beschrieb den verstorbenen Papst so: „Es war ein Aufatmen.“ Also lasst uns atmen!