Gar nicht tot

Als vor zweieinhalb Jahren aus guten Gründen ein Hauptdarsteller von „Die Toten von Salzburg“ hinausgeschrieben werden musste, konnte man sich fragen: Wird es die Krimireihe überleben, wenn die mit Florian Teichtmeister besetzte markante Rolle eines Kommissars im Rollstuhl plötzlich fehlt?

Das Gegenteil war der Fall. Im vergangenen März erzielte man mit im Schnitt 927.000 Krimifans (nach endgültiger Gewichtung) und 32 Prozent Marktanteil fast idente Werte wie zu Beginn im Jahr 2016 – nachdem die Zahlen leicht zurückgegangen waren. Und diesen Dienstag gelang mit 33 Prozent bei 881.000 Sehern (vorläufige Gewichtung) sogar ein Marktanteilsrekord.

Es könnte daran liegen, dass die Reihe auf mehreren liebevoll gezeichneten Charakteren aufbaut. Die neu hinzugekommene Ermittlerin Lu Frey (Patricia Aulitzky) fügt sich hier mit frecher Nonchalance – und etwas weniger mit ihrem alten Ford Mustang – tadellos ein.