Die Neue bei "Die Toten von Salzburg" Anbellen musste sie nur den Mur

Vor drei Jahren hat sie bereits einmal „angemördert“ bei „Die Toten von Salzburg“. Patricia Aulitzky fasst so scherzhaft ihren Gastauftritt im Fall „Schattenspiel“ zusammen, wo sie nur scheinbar die Mörderin war. Aber was die auch in Deutschland viel beschäftigte Schauspielerin damals schon empfunden hatte: „Es war für mich, bei aller professioneller Arbeit, so ein bisschen wie Heimaturlaub. Wir haben damals im strahlenden Sonnenschein auf einem Stadtberg gedreht, haben die Pausen auf einer Wiese verbracht. Es war ein sehr familiäres Gefühl am Set und das fand ich wahnsinnig schön.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF / Lisa Kutzelnig Mit ihrer Mutter (Dany Sigel) vor der Kulisse Salzburgs: die neue Kommissarin Ludovika "Lu" Frey (Patricia Aulitzky)

Nun verstärkt Aulitzky – vorerst für drei Jahre – das Salzburger Ermittlerteam. Es ist neben dem Landkrimi Tirol ihre derzeit zweite Krimihauptrolle im ORF – und auch hier ein nach Hause kommen: „Ich bin in Salzburg geboren und im Nonntal aufgewachsen. Mit zehn Jahren wurde ich dann nach Tirol versetzt. Ich empfinde es als Glück, jetzt in Tirol und in Salzburg zu ermitteln. Es ist schön, dass die Zusammenarbeit zwischen den TV-Kommissariaten so bundesländerübergreifend funktioniert“ sagt sie mit einem Lachen. „In Salzburg habe ich an allen Ecken Kindheitserinnerungen. Da kommt es beim Dreh schon vor, dass ich dort vorbeigehe, wo ich in den Kindergarten gegangen bin.“ Sie müsse nicht unbedingt dauerhaft hier leben, „aber ich komme extrem gern wieder hin für eine gewisse Zeit“.

Fakten zu "Die Toten von Salzburg" Fall zwölf 2016 startete die Salzburger Krimireihe, in der zunächst der querschnittsgelähmte Palfinger (Florian Teichtmeister), seine junge Kollegin Irene Russmeyer (Fanny Krausz) und der knorrige Bayer Mur (Michael Fitz) ermittelten, verstärkt durch Hofrat Seywald (Erwin Steinhauer). Nach dem Ausstieg Teichtmeisters wurde die Rolle von Krausz aufgewertet. In Fall 12 „Die letzte Reise“ (heute, 20.15 Uhr, ORF2) steigt Zielfahnderin Ludovika Frey (Aulitzky) ein. 927.000 Krimifans waren am 12. März 2025 beim elften Fall „Mord in bester Lage“ dabei. Der Marktanteil von 32 Prozent (12+) war der beste Wert seit 2016.

Leichtigkeit Was die neue Aufgabe für sie inhaltlich interessant macht? „Ich finde, was ,Die Toten von Salzburg‘ von vielen anderen Krimis unterscheidet, ist der Humor und diese Leichtigkeit, die da mitschwingt. Gerade im Gegensatz zur Tiroler Kommissarin, die sehr tough ist und in tiefe Themen versinkt, fand ich das schön zu spielen und diesen Unterschied herauszuarbeiten.“ Einen klaren Unterschied sieht die 46-Jährige auch zwischen Patricia Aulitzky und ihrer Rolle als Zielfahnderin Ludovika Frey: „Ich bin sehr freundschaftlich empfangen worden. Lu Frey hat da ein bisschen mehr Probleme, weil sie eine Hassliebe zu Salzburg hat. Sie kommt aufgrund familiärer Dinge wegen ihrer Mutter zurück, will das aber nicht so wirklich. Da prallt ein sehr internationaler Background auf Lokalkolorit.“ Das bezieht sie auch auf die Dialoge mit dem bayerischen Kollegen Hubert Mur (gespielt von Michael Fitz): „Sie und der Mur müssen sich erst mal beschnuppern und Grenzen abstecken, vielleicht auch einmal anbellen, um zu schauen, wer lauter bellt. Es macht, so hoffe ich, auch die Komik aus, dass es diese Reibungspunkte gibt. Ich als Patricia musste am Set niemanden anbellen, um meinen Platz zu behaupten.“ "Frischer Wind" Der Gegensatz zu Mur sollte durch die Rolle der Lu geschärft werden, bestätigt Aulitzky. Sie hatte die Gelegenheit, ihre Figur, „die auch frischen Wind reinbringen soll, mitzuentwickeln.“ Im Austausch mit Regisseur Erhard Riedlsperger, der Produktion (Satel Film) und mit Drehbuchautor Stefan Brunner habe sie unter anderem eingebracht, „dass die Konstellation mit Mur noch viel schärfer werden kann“.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF / Lisa Kutzelnig Die Neue im Café Bazar: „Gerade diese Dialoge mit dem Michi Fitz liebe ich. Beim Proben fallen uns da manchmal noch Sachen ein.“

Kein Anzicken An der Konstellation mit der Salzburger Kollegin Irene Russmeyer (Fanny Krausz), findet sie „modern und positiv, dass hier Frauen mal nicht als die gezeigt werden, die sich gleich anzicken. Einerseits ist das einfach auch nicht immer so, und anderseits haben wir das hundertmal gesehen. Ich finde es sehr stark, dass wir das hier anders erzählen. Da sind zwei Frauen, die sich verstehen und sich auf Augenhöhe befreunden.“ Ermittelt wird in „Die letzte Reise“ rund um einen Fremdenführer mit Doppelleben, der im Salzbergwerk Dürrnberg just auf der unterirdischen Grenzlinie zwischen Österreich und Bayern tot aufgefunden wird. Eine Vorlage für Grenzstreitigkeiten mit Mur.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF / Lisa Kutzelnig Leichenfund an der unterirdischen Grenze im Bergwerksstollen.

Russmeyer treibt in dieser Folge ihre musikalischen Ambitionen voran. Ob da schon ein weiterer Ausstieg (nach dem skandalbedingten Aus für Florian Teichtmeister im Jahr 2023) vorbereitet wird? Patricia Aulitzky meint nur: „Das müssen sie die Produzenten fragen, die neuen Bücher kenne ich leider noch nicht.“ Im Frühjahr werde jedenfalls wieder gedreht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF / Lisa Kutzelnig