Der Medienelch

Wenn Sie diese Kolumne lesen, wird sich Elch Emil vermutlich schon an einen neuen, mir noch unbekannten Ort bewegt haben, und wer weiß, zu welchen Wendungen sich die mediale Begleitung dieser Wanderung noch versteigt.

Die Kollegen von KURIER.at haben ihre Sprache dankenswerterweise abgerüstet („Elch Emil marschiert gen Wien“ klang dann doch etwas gar martialisch), und ob Emil Ebreichsdorf einnimmt, ist noch nicht gesagt.