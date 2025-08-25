Der Medienelch
Wenn Sie diese Kolumne lesen, wird sich Elch Emil vermutlich schon an einen neuen, mir noch unbekannten Ort bewegt haben, und wer weiß, zu welchen Wendungen sich die mediale Begleitung dieser Wanderung noch versteigt.
Die Kollegen von KURIER.at haben ihre Sprache dankenswerterweise abgerüstet („Elch Emil marschiert gen Wien“ klang dann doch etwas gar martialisch), und ob Emil Ebreichsdorf einnimmt, ist noch nicht gesagt.
Die Reise des Tiers mitzuverfolgen, ist jedenfalls eine willkommene Ablenkung von den real in der Welt stattfindenden Kriegshandlungen und mindestens so spannend wie das Programm von 3sat. Dort kann man heute in der Doku „Mexikos magische Tierwanderungen“ (15.30) der Migration des Monarchfalters beiwohnen oder sich „Undercover unter Tieren“ aufhalten (17:00). Bis zum Film über „Stalingrad“ (22.25) muss man ja nicht aufbleiben.
Kommentare