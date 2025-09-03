Dauergespräch

Derzeit wird sehr viel geredet im Fernsehen. Am Montag war das „Sommergespräch“ mit Bundeskanzler Stocker, danach wurde in der „ZIB2“ über das Sommergespräch sommergesprochen, im Anschluss folgte auf ORF III das „Sommer(nach)gespräch“, da wurde über das Sommergespräch und die ZIB2 sommer(nach)gesprochen. Am Dienstag kam dann der „ZIB Talk“, da ging das große Sprechen weiter.

Thema war und ist derzeit immer die Wirtschaftspolitik. Fast hat es den Eindruck, als würden alle Beteiligten verzweifelt versuchen, die Inflation wegzureden. Aber die lässt sich nicht beeindrucken, sie geht so schnell nicht mehr weg.

Ernüchternde Erkenntnis all dieser Gespräche: Man kann vermutlich in Wahrheit gar nichts tun, um die Inflation rasch einzubremsen. Aber man sollte es versuchen. Dass darüber geredet wird, ist gut. Irgendwann sollte man vom Reden ins Machen kommen.