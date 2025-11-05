Das Leben, ein Biopic
In meiner Videothek der ungesehenen Filme stehen jede Menge Musik-Biopics – also Filmbiografien von Musikern und Musikerinnen, mal fiktionaler, mal mehr dokumentarisch. Die Watch-List wird leider immer länger, weil das Genre floriert: Denn es geht um Menschen, die sich oft aus dem Nichts zum Ruhm hocharbeiten und Krisen durchleben – Stoffe, wie sie die Oscar-Akademie liebt, mit dem Marketingvorteil, dass fast jeder die Protagonisten kennt.
Nach der Dylan-Biografie mit Timothée Chalamet kam kürzlich also der Bruce-Springsteen-Film „Deliver Me From Nowhere“ ins Kino. Die Wolfgang-Ambros-Doku des ORF sollte man wohl nicht versäumen, auch die Doku über den Rapper Haftbefehl auf Netflix soll gut sein. Man muss also schauen, damit man nicht das Nachsehen hat: Für 2026 ist ein Michael-Jackson-Biopic angekündigt, für 2028 nicht weniger als vier (!) Filmbiografien der Beatles.
Kommentare