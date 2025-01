Die Schattenseiten des Popstar-Lebens haben in den vergangenen Jahren mehrere Dokus thematisiert – zum Beispiel jene über die deutsche Band Echt (ARD-Mediathek), die wunderschön das Gefühl des Jungseins einfing, aber auch den Druck auf die Gruppe spürbar machte.

In der Arte-Mediathek ist nun die Serie „Britney Spears: Ohne Filter“ zu sehen. Daten und Fakten über die „Princess of Pop“ sind bekannt, interessant ist aber die Einordnung. Etwa, was es mit der Psyche macht, in so jungem Alter permanent eine Rolle spielen zu müssen. Und wie die Gesellschaft mit Spears umgegangen ist, gerade in ihren schwächsten Momenten. Stars wie Taylor Swift hätten daraus gelernt und agierten sehr kontrolliert – was ihnen angekreidet wird.

Damals wie heute, heißt es in der Doku, kann man es als Frau nicht richtig machen. Wenn man sich die Welt und die Politik aktuell anschaut, dürfte sich das auch nicht so schnell ändern.