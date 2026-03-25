Böck schaut fern

Welpenschutz

Wie trainierbar sind Hundebesitzer und warum?
Christina Böck

Christina Böck

25.03.2026, 14:49

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Ein Mann sitzt lachend auf dem Boden eines Wohnzimmers und spielt mit mehreren verspielten Welpen.

Wenn man Haustiere hat, die gerne ihre eigenen Entscheidungen treffen, dann sind nach wie vor die Sendungen von Hundetrainer Martin Rütter tröstlich. In „Die Welpen kommen“ (dienstags im Hauptabend auf Vox) sieht man, dass auch andere Tierhalter das Prinzip Meinungsverschiedenheit zum Kommunikationsstandard gemacht haben und trotzdem fast selbstbewusst finden, dass eh alles paletti läuft. Früher ging Rütter noch zu den zu Beschulenden, um den Lernerfolg zu feiern. Jetzt kommentiert er nur mehr aus dem Off. Womöglich, weil es zu selten was zu feiern gab.

Dass es aber auch ganz gut sein kann, wenn Haustiere ihre eigenen Entscheidungen treffen, hat man nun in China gesehen. Das Internet feiert gerade eine Gruppe Hunde, die eigenständig einem Fleischerlaster entkommen ist. Angeführt von einem patenten Corgi. Das würde man dann bitte auch gern mal im TV sehen. Oder sogar im Kino.

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