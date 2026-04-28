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Bodenkampf

Wenn Feuerwehrleute gegen einen Waldbrand kämpfen, kann das durchaus martialisch klingen .
Peter Temel

Peter Temel

28.04.2026, 09:13

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Bodenkampf

„Der Einsatz von Mensch und Material ist hier enorm“, sagt der Radioreporter im Ö1-Mittagsjournal. Oben am Berg seien „die nächsten Bodentruppen im Einsatz“. Währenddessen ist ohrenbetäubendes Hubschrauberknattern zu hören.

Österreich hat zum Glück lange keinen Krieg mehr erlebt. Aber wenn Feuerwehrleute gegen die Flammen kämpfen, kann das durchaus martialisch klingen – so gehört beim Bericht aus Eisbach-Rein nördlich von Graz. Reporter Gregor Waltl, selbst bei einer Freiwilligen Feuerwehr, zitierte dann noch einen alten Feuerwehrspruch: „Einen Waldbrand besiegt man eigentlich erst im Bodenkampf.“

Etwas leise fiel dann der Appell des Vertreters der Land- und Forstbetriebe, Konrad Mylius, aus: „Dass man nicht mit offenem Feuer unterwegs ist und vorsichtig mit der Natur umgeht ...“

Ein vom Bodenkampf erschöpfter steirischer Kamerad hätte potenziellen Zündlern wohl mehr Zunder gegeben.

Weiterer großer Waldbrand: Wind treibt Flammen nördlich von Graz an
kurier.at, tem  | 

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