Joker-Poker

Wenn man die Netflix-Realityserie „Kaulitz & Kaulitz“ kennt, dann könnte man sich Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz für so manches als Unterstützung vorstellen. Shopping-Begleitung oder Nagelstudio-Kumpan etwa. Eher nicht: Telefonjoker bei „Wer wird Millionär“. Sagen wir, Allgemeinwissen ist nicht die größte Stärke des Musikers. Und doch hat eine Frau das Wagnis auf sich genommen, die Show ist schon auf RTL+ online, im TV dann am 20. 4. Günter Jauch war auch überrascht. Wie sie dazu gekommen sei, beantwortete sie mit „Indem man ihn fragt“. Dann hat sie aber doch der Mut verlassen und sie hat statt Kaulitz jemand anderen eingesetzt. Kaulitz wurde aber trotzdem angerufen und kokettierte mit seiner kurzgehaltenen Schulbildung. Die Frage hat er richtig beantwortet – weil er die Falle darin durchschaut hat. Anders übrigens als der präferierte Joker. Also: Das nächste Mal keine Scheu! Man muss ihn ja nur fragen.