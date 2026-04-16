Böck schaut fern

Joker-Poker

Über die Wahl des besten Telefonjokers.
Christina Böck

Christina Böck

16.04.2026, 12:32

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Wenn man die Netflix-Realityserie „Kaulitz & Kaulitz“ kennt, dann könnte man sich Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz für so manches als Unterstützung vorstellen. Shopping-Begleitung oder Nagelstudio-Kumpan etwa. Eher nicht: Telefonjoker bei „Wer wird Millionär“. Sagen wir, Allgemeinwissen ist nicht  die größte  Stärke des  Musikers. Und doch hat eine Frau das Wagnis   auf sich genommen, die  Show ist schon auf RTL+ online, im TV dann am 20. 4.   Günter Jauch war auch überrascht. Wie sie dazu gekommen sei, beantwortete sie mit „Indem man ihn fragt“. Dann hat sie aber doch der Mut verlassen und sie hat statt Kaulitz jemand anderen eingesetzt. Kaulitz wurde aber trotzdem  angerufen und kokettierte mit seiner kurzgehaltenen Schulbildung. Die Frage hat er richtig beantwortet – weil er die Falle darin durchschaut hat. Anders übrigens als der präferierte Joker. Also:  Das nächste Mal keine Scheu! Man muss ihn ja nur fragen. 

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