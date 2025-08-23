Staatssekretärin Elisabeth Zehetner war in der „ZIB2“ zu Gast und sagte dort: „ (...) dass ich es beanreize, dass Strom ins Netz eingespeist wird, wenn wir ihn brauchen.“ „Beanreizen“ ist ein lustiges Wort: Das mit dem Strom ist derzeit eine Kostenfrage – irgendwer muss es je begelden, all das muss man noch ausführlich behirnen, vielleicht sogar bebauchen, bevor man es beanfangen kann. Wichtig ist aber vor allem eines: Wenn man beinterviewt wird, sollte man sich klar ausdrücken, das behilft doch sehr.

Lustig war auch der stets sehr behumorte Rainer Pariasek in der Fußball-Sendung: „Was für ein Spiel, Austria Lustenau gegen Stripfing. (...) Erinnert ein bissl an das Champions-League-Finale 2005 Liverpool gegen AC Milan.“ Und ich finde, da muss man ihn beloben, denn er hat sich noch sehr bezurückgehalten. Er hätte ja auch sagen können, Liverpool gegen Milan erinnert an Lustenau gegen Stripfing.