Ausschnapsen

Wenn man in einem Krimi etwas „zu weit hergeholt“ findet und darüber schreibt, ist offenbar Vorsicht geboten. Erst gestern wurde ihr Fernschauer eines Besseren belehrt: Es gibt in Puch bei Weiz tatsächlich eine verschworene Gemeinschaft von „Apfelmännern“, die sich jedes Jahr drei Tage lang braune Kutten überwirft und in einem Geheimritual exklusive Edelbrände destilliert. Nur eines kann ausgeschlossen werden: Dass Harald Krassnitzer – wie im Landkrimi „Steirerwahn“ – Anführer der hochgeistigen Bruderschaft ist.

***

Leider sehr real waren auch einige Redebeiträge im Nationalrat, der am Mittwoch über Europa als „Gegenmodell zu Putins Handlangern“ debattierte. Ins Protokoll mussten Wörter wie „kindliche Sexpuppen“, "an' Klopfer", "Nervenheilanstalt", „bastard“, „fucking war criminal“, „scum“ und „asshole“ aufgenommen werden.

Vielleicht sollten manche (Europa-)Parlamentarier einmal gemeinsam in Klausur gehen – mit ein bisserl Apfelschnaps.