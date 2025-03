Auftrittstraining für Politiker

"Dancing Stars“ ist harte Arbeit. Einerseits für die Anrufer – die Leitungen waren eine ganze Woche lang offen. Andererseits für die Promitänzer. Fernsehkoch Andi Wojta erzählte von seinen blauen Zehen. Es stecke bereits „eine blaue Familie im schwarzen Tanzschuh“. Das klingt fast wie eine verhinderte Bundesregierung.

Vielleicht könnten er und seine Hühner-Augerl die Dienste einer „Auftrittstrainerin“ gut gebrauchen. Als solche arbeitet Heilwig Pfanzelter. Gast-Jurorin Conchita (sie lieferte genau jenen Überschwang, den diese Show braucht) hob noch eine andere Qualität der früheren Fernsehsprecherin – und jetzt mit Grandezza auftretenden – Pfanzelter hervor. „Du bist so großzügig mit deiner Weisheit, ich folge dir auf Instagram“, sagte sie. „Das brauchen wir in Zeiten wie diesen: Weise Menschen, die kluge Dinge sagen.“ – Bitte ganz viel Auftrittstraining dieser Art für so manche Politiker.