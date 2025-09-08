Bei der Übertragung des Formel-1-Rennens in Monza sagte der ServusTV-Technikexperte Philipp Brändle: „Das wird getestet auf Biegen und Verderben.“ Und das war schön. Noch schöner wäre vielleicht noch gewesen: Auf Gedeih und Brechen. Jedenfalls erinnerte der Satz an etwas, was unsere liebe Leserin B. einmal hörte: Das ist mir in Herz und Nieren übergegangen. Vermutlich wird es auch auf Fleisch und Blut geprüft.

Beim ELF-Football-Finale, bei dem die Vienna Vikings skandalöserweise verloren haben, sagten die Kommentatoren: „Und irgendwie würschtelt der sich rein. Bitte übersetze ,würschteln‘ für die deutschen Kollegen!“ – „Irgendwie schummelt der sich rein.“

Das ist ja das Schöne an der Sprache, wenn man sie hektisch verwendet: Irgendetwas würschtelt sich immer rein, auf Biegen und Verderben.