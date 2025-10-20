Antiquitätencontent (II)

Dass alte Klunker, Gemälde oder Gefäße erstaunlich viel Material für populäre Fernsehformate hergeben, wurde zuletzt an dieser Stelle thematisiert. Nun fragt sich die Welt natürlich, ob jene Personen, die am Sonntag wertvolle Schmuckstücke aus dem Pariser Louvre entfernten, damit bald in der Show „Bares für Rares“ auftreten. Vielleicht wollen sie ja unerkannt die Experten aufblatteln, auch das ist ein populärer Mediensport. Wir erinnern uns an den berühmten Geiger Joshua Bell, der einmal seine Stradivari in einer U-Bahn-Station spielte – und keiner merkte es.