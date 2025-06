„Universum“ macht schon heute Dienstag Urlaub – und widmet sich der Fauna des Meeresstrands. Beim Vorab-Blick in die Sendung sah ich leider keine Spur von dem aufgeblasenen Flamingo, der bei meinem Aufenthalt auf Kreta im Vorjahr von ablandigem Wind erfasst und aufs offene Meer getrieben wurde. Dafür gibt es Strandflöhe zu sehen, außerdem Schildkröten, deren Brutplätze häufig unter Touristen leiden. Die Doku spricht dergleichen wohl an, stellt das Zusammentreffen von Natur und Mensch aber ein bisschen zu idyllisch dar – von endlosen Sonnenschirm-Kolonien und „Tutto Gas“-Exzessen ist weniger die Rede.

Dabei ist für viele von uns der Sommerurlaub vermutlich eine Zeit des Jahres, in der man der Natur am nächsten kommt, weil man endlich mal entspannt auf den Boden oder aufs Meer starrt und sieht, was da kriecht und schwimmt. Oder hängen wir dann auch am Handy-Screen?