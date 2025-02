Wien lädt zur Inventur. Gezählt werden nur Tauben. Eine vertane Chance

Haben Sie sich schon angemeldet oder zögern Sie noch? Die Rede ist von der Taubenzählung in Wien, die seit Tagen (auch im KURIER) beworben wird. Fast so, als würde es sich dabei um eine wichtige Volksbefragung handeln. Dabei will man bloß wissen, wie viele Tauben so herumflattern. Angeblich sind es so 50 bis 60.000. Aber bei dieser Schätzung will es die Stadt nicht belassen und lädt deshalb am 14. März zur großen Tauben-Inventur.

Wer mitzählen will, kann sich bis 28. Februar anmelden. Gezählt werden kann überall. Soll heißen: Wenn ein Innenbezirkler schon immer mal die Tauben in Transdanubien kennenlernen wollte, hat er jetzt die einmalige Gelegenheit dazu.

Die Stadt Wien zeigt sich bei dieser Aktion auch von ihrer spendablen Seite: „Die Teilnahme ist kostenlos“, heißt es auf der Homepage. Auch Voraussetzungen sind keine gefragt: Es braucht also kein Maturazeugnis, keine Geburtsurkunde, keinen Taubenführerschein, keine ID-Austria.

Mit dieser Aktion will man ein „besseres Miteinander von gefiederten und nicht gefiederten Wienerinnen und Wienern fördern“. Schön. Endlich wird in diesem Bereich etwas unternommen. Dieses Tauben-Bashing ist ja kaum noch auszuhalten.