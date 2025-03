Nachbar in Not: Bärlauchengpass in Südtirol. Und: „Waste Watcher“ gesucht!

Neulich ging es in „Südtirol heute“ um Bärlauch. Es war aber nicht der übliche „Bärlauch schmeckt, ist gesund, solange man keine Maiglöckchen erwischt“-Beitrag. Es ging auch nicht darum, was man gegen Bärlauch-Mundgeruch unternehmen kann (ganz einfach: keinen essen). Nein, es war eine Warnung: Bärlauchpflücken verboten! Der Grund: In Südtirol gilt Bärlauch als „gefährdete Pflanze“ – er kommt nur noch an wenigen Standorten vor. Deshalb ist das Sammeln von Bärlauch auf zehn Blätter pro Tag und Person in nicht geschützten Wäldern begrenzt und in Biotopen streng verboten. Wer trotzdem brockt, muss zahlen: 5 Euro pro Blatt. Andere Länder, andere Bärlauchvoraussetzungen. Man könnte nun den armen Südtirolern ein paar Lkw-Ladungen mit Bärlauch über die Grenze schicken. Nein, unseren Bärlauch essen wir schon selbst.