Moschus brutal: Die Duftmarke von Donald Trump

Willst du was gelten, dann verkauf deine eigene Duftmarke. Dieser Spruch reimt sich zwar nicht, trifft aber ganz gut den Drang diverser Promis, sich in einem Flakon selbst zu verwirklichen. Die Liste an solchen „Promi-Parfums“ ist lang: Justin Bieber, Halle Berry, Gwen Stefani, Céline Dion, Britney Spears, Usher, Dita von Teese, David Beckham, Naomi Campbell, Avril Lavigne und Heidi Klum und so weiter. Wie die alle riechen? Keine Ahnung. Noch nie probiert. Wer will schon wie Justin Bieber "duften"?! Das einzige Duftwasser, was ich mir mal im Geschäft via Tester verabreicht habe, war das Cristiano-Ronaldo-Parfum. Es riecht zwar nicht nach verschwitzten Dressen, feuchten Socken, aber nach etwas, mit dem man weder bei Frau (oder Mann) noch am Fußballplatz gut ankommt. Hierzulande hat noch kein Promi seine eigene Parfum-Linie auf den Markt geworfen, wenn ich richtig informiert bin. Dabei würde „Ritschi“ oder "Dschaklinn" bei Mausi Lugner, „Neuer Wind“ by Andreas Gabalier, „Stinazer Delikatesse“ by Thomas Stipsits oder „Tuansackl“ von Pizzera & Jaus sicherlich Abnehmerinnen und Abnehmer finden.