Weibliche Lust: Gelangweilte Frauen?

„Langweiliger Sex“, heißt eine Geschichte, die vor Kurzem auf der Website von „The Atlantic“ erschienen ist, und von einer Frau namens Wednesday Martin geschrieben wurde. Sie ist Autorin eines Buchs, das sich mit weiblicher Untreue und weiblichem Begehren beschäftigt – Titel: „Untrue“ („Untreu“, aber auch: „Unwahr“). Darin kommen zahlreiche Wissenschaftler zu Wort, die die These „Frauen als Hüter der Zweisamkeit“ widerlegen. Ganz im Gegenteil: Es sind in Wirklichkeit die Frauen, die rascher als ihre Ehemänner die Lust am Langzeitbeziehungs-Sex verlieren – weil es mit der Zeit an Glanz und Überraschung mangelt. So haben britische Wissenschaftler von der University of Southhampton und der University College London im Jahr 2017 eine Studie veröffentlicht, in der sich zeigte, dass die Lust-Baisse bei Frauen doppelt so oft vorkommt wie bei Männern. Männer sind diesbezüglich leichter zufriedenzustellen, also „bescheidener“. Pardon, aber – Hauptsache: ein bisschen Spannungsabbau, es schnell tun – und dabei kommen. Frauen reicht ein routiniert gewordenes Reinraus relativ rasch nicht mehr, sie leiden besonders an Sprachlosigkeit, emotionaler Distanz – und den Routinen des Alltags. Was die Forscher ebenfalls herausfanden: Das alles hat nichts mit der Menopause zu tun – was ja Frauen gerne umgehängt wird.