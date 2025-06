Warum Stinatz anders und kulturelle Identität mehr als ein Haus ist

Dass Stinatz in ganz Österreich einen wohlbekannten Namen hat, ist natürlich der STS-Hymne „Fürstenfeld“ und der Zeile „Niemals spiel i mehr in Wien, Wien hat mi gor ned verdient. I spiel höchstens no in Graz, Sinabelkirchen und Stinatz“ zu verdanken.

Der Ort ist auf Fels gebaut

Ein weiterer Faktor sind die prominenten Söhne und Töchter des Dorfes. Die Resetarits-Brüder – Willi (alias Ostbahn-Kurti), Lukas (Kabarettist) und Peter (ORF-Moderator) – haben Stinatz einen festen Platz in der österreichischen Kulturszene verschafft. Auch Terezija Stoisits, ehemalige grüne Nationalratsabgeordnete und Volksanwältin, sowie Ägidius Zsifkovits, Bischof der Diözese Eisenstadt, tragen den Namen Stinatz in die Welt.