Vorschau auf 2020: Runde Jubiläen und schlanke Ex-Sportstars

Während Lienz 50 Jahre Weltcup zelebriert, bereiten sich die Kitzbüheler auf ihr 80. Hahnenkammrennen vor. Auch aktuellen und einstigen Sportgrößen stehen 2020 runde Ereignisse bevor.

20

wird Erling Braut Haaland am 21. Juli. Zu einem Zeitpunkt, zu dem das 1,94 Meter große norwegische Milleniums-„Kind“ eher nicht mehr für Salzburg, sondern für Manchester, Juventus oder Dortmund stürmen wird.

30

werden die (nach Kreuzbandriss zur Passive gezwungenen) Slalomlady Bernadette Schild (2.1.), Gregor Schlierenzauer (einen Tag nach dem Ende der Vierschanzentournee am 7. Jänner), Boxer (und Dancing-Star) Marcus Nader (1.3.) sowie Rapid-Kapitän Stefan Schwab, wobei bei Letzterem viel darauf hindeutet, dass er an seinem Geburtstag am 27. September noch für Rapid spielen wird.

40

wird am 5. Juli Hannes Reichelt. Vorerst ist dem in Bormio gestürzten Abfahrtsdino zu wünschen, dass das letzte Rennen des Jahres nicht sein letztes war. Schließlich zeichnet den mit einer Südtiroler Ärztin verheirateten Salzburger außergewöhnliche Fitness aus. Auch den Ex-Teamkickern Paul Scharner (11.3.) Joachim Standfest (30.5.) und Martin Stranzl (16.6.) steht – topfit – der 40er bevor, ehe Rapids Steffen Hofmann am 15.9. folgt.