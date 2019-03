Von einer Schlappe wird erst in drei Tagen geredet

Der Salzburg-Legionär ist genau der Typ, der Franco Fodas Team fehlt. Ein Torjäger, der in Spielen auf Augenhöhe den Unterschied ausmachen kann. So wie einst der (wenn auch meist aus der Etappe gekommene) heutige Dabbur-Förderer Herzog. Mindestens genauso wertvoll aber war beim 1:1 am 27. Oktober 2001 der damals 39-jährige (zuvor eingebürgerte) Zeljko Vukovic als Abwehrchef und als das bis heute älteste „Teambaby“ der ÖFB-Geschichte gewesen.

Ebenfalls in Tel Aviv und ebenfalls als Libero hatte zwei Jahre davor (der zur Zeit bei Rapid als Sportchef gehandelte) Zoran Barisic sein Debüt „gefeiert“. 0:5. Wobei Barisic unter Teamchef Otto Baric noch Schadensbegrenzung betrieb und eine Abfuhr wie 90 Tage davor in Valencia verhinderte.

ORF-Analytiker Herbert Prohaska graut schon vor den Anrufen von Reportern, wenn die ihn fragen, wie das im 99er-Jahr mit den neun Trümmern war. Denn am Mittwoch sind’s genau 20 Jahre, seit Österreich unter Coach Prohaska gegen Spanien 0:9 verlor.