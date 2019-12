Von doppelbödiger Madrider Moral und grünen Wiener Violetten

... alias Salzburg vs. Liverpool wird am Dienstag nicht nur manch Liverpooler Schlachtenbummler, sondern auch der eine oder andere Medienvertreter statt im seit Wochen ausverkauften Stadion in Salzburg nur am Bildschirm sehen. Hundert Reporter stehen bei Salzburgs Pressechef Christian Kircher auf der Warteliste. Darunter auch solche aus Brasilien, Japan und Kasachstan.

Und welche von der Londoner Sun, die besonders intensiv von Liverpools Auswärtsspielen berichten, zumal das Boulevardblatt an der Anfield Road seit Jahren Hausverbot hat. Auch Trainer Jürgen Klopp, der vermeintliche Sonnyboy, sah von einer Begnadigung der Sun ab. Wie überhaupt Klopp alles, was Öffentlichkeitsarbeit betrifft, streng unter Kontrolle hat. Für sämtliche Mitglieder seines Betreuerstabes (dem auch der Wiener, speziell für Keeper zuständige Sportwissenschafter und Ex-Bundesliga-Tormann Hans Leitert angehört) gilt: Mikrofone meiden. Trainiert wird (wie in England allgemein) nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Dass Reporter nach Spielschluss in die Kabine dürfen, ist längst auch in Österreich bis hinab in dritte Liga untersagt, in den USA aber selbst bei Topklubs der NHL und NBA üblich. Und ein Mitgrund, weshalb der freundliche amerikanische Bullen-Trainer Jesse Marsh sogar anlässlich des Hinspiels in Liverpool aus dem „Allerheiligsten“ ausführlichst (zu sehen am Montagabend 50 Minuten lang bei Servus TV) filmen ließ.