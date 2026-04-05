In meiner Jugend gab es nichts Cooleres als MTV. Nur eine Sendung ertrug ich nicht – was ich damals allerdings aus Angst vor "Uncoolness" für mich behielt: "Jackass". In diesem Format forderten sich Stuntmänner zu Mutproben heraus. Doch ich verstand schon als Jugendliche nicht, warum man sich freiwillig die Pobacken zutackert. Noch weniger leuchtete mir ein, wie man dabei zuschauen kann. Und dann musste ich neulich, als wir die Terrasse aus dem Winterschlaf weckten, einer Live-Ausgabe Baby-Jackass beiwohnen.

Aus dem Nichts heraus schnappte sich mein vierjähriger Sohn den Hochdruckreiniger, der Zweijährige spannte seinen kleinen roten Feuerwehrschirm auf. Nummer eins schrie: "Bereit?", Nummer zwei hielt sich den Schirm wie einen Schild vors Gesicht: "Ja, mein Bruder!" Woraufhin der Große einen Wasserstrahl mit 150 Bar Druck auf seinen Bruder losließ, der drei Meter nach hinten gefegt wurde und – Gott sei Dank – weich in den Hortensien landete.