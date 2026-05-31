Schon oft habe ich mich über Mitarbeiter diverser Kundenservices geärgert. Wer nicht? Normalerweise kontaktiert man diese ja, wenn bereits ein Problem existiert: kein Internet, falsches Teil geliefert, Produkt kaputt, Installation unmöglich. Fast jedem Kundenservice-Kontakt geht Verzweiflung voraus. Wird einem nicht sofort geholfen oder das eigene Leid nicht einmal anerkannt, mutiert selbst der größte Zen-Buddhist irgendwann zu Rumpelstilzchen.

Auch ich war schon unfreundlich zu Kundenservicemitarbeiterinnen. Und deshalb sage ich heute: Es tut mir leid. Ich bereue. Asche auf mein Haupt. Ich bin bereit zu büßen. Bitte, liebe Kundenservicemitarbeiterinnen dieser Welt: Nehmt meine Entschuldigung an. Denn ich habe gelernt, wie die wahre Hölle aussieht. Sie heißt: künstliche Intelligenz. Man kann mittlerweile nicht einmal mehr die Website eines Baumarkts öffnen, ohne von einem "digitalen Assistenten" belästigt zu werden.

"Wie kann ich helfen?", fragt das Teufelchen freundlich — nur um unmittelbar danach exakt nichts zu tun, das tatsächlich hilft. Ich möchte nicht mehr einer Computerstimme mein Problem schildern, nur um zu hören: "Das habe ich leider nicht verstanden." Ich will mein Anliegen nicht dreimal in leicht variierter Satzstellung wiederholen müssen wie ein talentloser Teilnehmer eines Sprechtechnikseminars.