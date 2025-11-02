Als ich unlängst Laufschuhe, Badeanzug und Yogahose in den Lesereisekoffer packte, musste ich an meinen Onkel denken. In meiner Kindheit arbeitete er im Außendienst einer Medizintechnikfirma und reiste durch das Land. Einmal kletterte ich in den Kofferraum seines Autos und fand dort ein Handtuch, eine Badehose und Skischuhe.

"Wenn man beruflich viel unterwegs ist, sollte man stets darauf vorbereitet sein, sich bei Gelegenheit Gutes zu tun!", erklärte er mir und ahnte wahrscheinlich nicht, dass ich diesen Ratschlag dreißig Jahre später wöchentlich beherzigen würde. Neben der Sportkleidung lag ein Sack mit den hübschen Kleidern, in denen ich auftrete. Eines war das Geschenk einer Nachbarin, zu der meine Kinder selbstverständlich Tante sagen. Sie, die bestgekleidete Frau des Landes, hat mir alles über Mode beigebracht, was ich weiß.

Apropos Kinder: Während ich unterwegs bin, werden sie vor allem von meiner wunderbaren Mama umsorgt, und in der Regel vermissen sie mich nicht. Das kratzt an meinem Mutterego, macht mich aber vorrangig froh, weil das Leben umso reicher ist, je mehr Menschen einem Gutes wollen.