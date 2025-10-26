Wer hätte das gedacht! Das Schwierigste an meinem neuen Roman sollte nicht das Schreiben werden, sondern das Feiern darüber, ihn geschrieben zu haben. Am Erscheinungstag durfte ich meine Buchpremiere aufgrund des großen Interesses gleich zwei Mal geben. Als alle Bücher signiert und Hände geschüttelt waren, hatte die Bar geschlossen.

Die Bambini mussten zudem am nächsten Morgen in den Kindergarten gebracht werden. Abends las ich in Steyr, musste aber mit dem Auto zurückfahren, damit die Bambini auch Frühstück bekommen. Ich verschob also das Feiern auf Tag 3, an dem ich den Dottore Amore nach Klagenfurt mitnahm.

Der trinkt normalerweise keinen Alkohol, sah mir aber das Lechzen nach einer Erleichterungs-Party an und verkündete: "Heute werden wir mindestens eine Flasche Wein zum Abendessen bestellen, und einen Aperitif!" Das mag nicht allzu wild klingen, ist aber das Mit-vierzigjährige-Urologen-Äquivalent zu den Schlachtrufen ungestümer Junggesellenabschiede auf dem Weg nach Mallorca.

Wir kündigten den Großeltern an, die Kinder erst spät abzuholen, und nachdem mein Auftritt ein großer Erfolg geworden war, freute ich mich auf das Triumphglas. Doch das Signieren dauerte, der Taxifahrer brachte uns zum falschen Lokal, und als wir endlich ankamen, hatte die Küche bereits geschlossen.