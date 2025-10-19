Die entspannteste Zeit im Buchkreislauf ist, wenn der Roman gedruckt wurde: Man kann nicht mehr daran arbeiten, muss sich aber noch nicht mit der Präsentation abmühen. Auf diesen Moment freute ich mich so sehr! Vier Jahre lang hatte ich sämtliche Freizeitvergnügungen vernachlässigt, nicht ein einziges Mal ferngeschaut: Ich schrieb, wenn die Kinder schliefen oder unterwegs waren.

Endlich wurden die Druckerpressen angeworfen, endlich hatte ich abgegeben – endlich wurde der Kindergarten saniert und für einen Monat geschlossen. Meine herbeigesehnte Freizeit wurde also auf Spielplätzen verbracht, was zwar nicht das war, wovon ich geträumt hatte, aber auch schön. Abends musste ich Dinge aufarbeiten, die ich zu lang hatte liegen lassen (u. a. Ihre Leserbriefe! 300 von 500 habe ich schon beantwortet; falls Sie noch nicht von mir gehört haben, dann werden Sie es noch vor Weihnachten tun!).

Doch ich wollte nicht aufgeben und zumindest um 22 Uhr eine Folge genießen. Ich baute den Beamer auf, zog eine bequeme Hose an und musste feststellen, dass der Beamer nicht mit der App des Streaminganbieters kompatibel war. Abendelang versuchte ich, das Problem zu lösen, ehe ich den Fernseher anwarf – und mich verzerrte Bilder wie abbrechende Wiedergabe lehrten: Fließendes Internet ist kein Menschenrecht, sondern eine Gnade der Götter.