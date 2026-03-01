Mein Dottore Amore ist überzeugt, dass der liebe Gott ihn für vieles geschaffen hat: zuhören, helfen, Kaffee trinken. Wofür allerdings nicht, ist Skifahren. Er hat panische Höhenangst und friert schnell. Wenn ich morgens im Obergeschoß das Fenster öffne, um frische Luft hereinzulassen, tönt spätestens fünf Sekunden später von der Kaffeemaschine: "Willst du mich umbringen? Ich dachte, du liebst mich!"

Freunde mit spektakulären Dachgeschoßwohnungen werden nicht besucht, Türme aller Art meidet er. "Was soll ich da oben? Ich bin doch keine Fledermaus." Ich selbst habe das Skifahren wiederentdeckt, jedoch keinen missionarischen Eifer entwickelt. Am liebsten fahre ich ohnehin mit Freundinnen oder Bekannten, nicht alles muss man mit der Familie erleben.

Ein komfortabler Skiurlaub zu viert kostet inzwischen zudem so viel wie eine Fernreise. Ich hatte mich also damit abgefunden, unseren Familienwinterurlaub künftig eher im Warmen zu verbringen. Doch das Schicksal hat Humor: Mein skiverabscheuender Mann hat das größte Skihaserl der Ostalpen gezeugt. Unser Ältester ist viereinhalb und fährt stundenlang.