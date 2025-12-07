Als ich das Material für den Adventkranz erstand, lernte ich, dass Weihnachten bei uns heuer nicht so aussehen wird wie bei den Familien in der Werbung. Noch bevor ich das Reisig ins Haus getragen hatte, sprangen die Bambini mit ihren gatschigen Stiefeln freudig hinein. Im Anschluss wälzte sich der Hund darauf, als wäre sein dringendstes Bedürfnis eine Ganzkörper-Akupunktur.

Der große Sohn boykottierte später seine Mithilfe beim Kranzbinden – er war beleidigt, den Strohkranz nicht als Hula-Hoop-Reifen verwenden zu dürfen. Und dass ich ihm verbot, mit der Heißklebepistole Polizei zu spielen und seinen kleinen Bruder mit dem Bindedraht zu fesseln, nahm er mir richtig übel. "Weihnachten ist blöd!", entfuhr es ihm, und während ich ihm erklärte, warum ich das Adjektiv "blöd" nicht hören möchte, schnappte sich der Zweijährige die Gartenschere und verpasste dem soeben fertig gewordenen Kranz eine "Frisur".

Unser Adventkranz schaut jetzt aus, als wolle er sich freiwillig beim Heer melden. Die Adventkalender sind in einem Kasten verschlossen, das bisschen Dekoration, das ich mich traue, hängt oberhalb von 1,50 m. Unsere Weihnachtskekse haben die Form verschiedener Dinosaurier. Und nun bin ich gespannt, wie meine Burschen dem Nikolaus gegenübertreten werden.