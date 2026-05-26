Sprit sparen in der Luft: Das können Piloten tun

Können Piloten beim Fliegen Treibstoff sparen?

Antwort: Nicht nur Flugzeuge mit umweltschonenden Triebwerken sind spritsparend, auch Piloten können im fliegerischen Alltag dazu beitragen. „Wir versuchen, jedes Kilogramm CO 2 , das möglich ist, einzusparen. Natürlich immer unter dem obersten Ziel der Sicherheit und dem Grundsatz, unsere Passagiere pünktlich und zuverlässig an ihr Reiseziel zu transportieren“, erläutert Austrian-Airlines-Flugkapitän Johann-Philipp Spiegelfeld im KURIER-Gespräch. Gerade jetzt sei es essenziell, wann immer möglich, jene Verfahren anzuwenden, womit man Kerosin einsparen kann. Flugzeughersteller haben solche Verfahren erstellt.

Etwa mit nur einem laufenden Triebwerk am Boden zu rollen oder mit reduzierter Klappenstellung zu landen (Reduced Flap Landing). Wann immer es möglich ist, versuchen Piloten, in der optimalen Flughöhe zu fliegen, um auch Rückenwinde zu nutzen. Zudem ist das Flugzeuggewicht ein großer Faktor. Jedes Kilogramm, das transportiert wird, hat vier Prozent Transportkosten. „Jedes Kilogramm, das wir am Flugzeug einsparen, reduziert diese Transportkosten“, so Spiegelfeld. Das sind nur einige Beispiele, wo Piloten ihren Beitrag leisten können.