Haben Flugzeuge eigentlich ein Ablaufdatum?

Ab wann ist ein Verkehrsflugzeug zu alt, um damit zu fliegen ?

Antwort: Die Wartung bestimmt ein Flugzeugleben. Aber es ist wie mit Ihrem Auto: Je älter ein Verkehrsflugzeug, umso mehr Wartung ist notwendig. Matthias Gruber, Geschäftsführer der Eurowings Technik, erläutert im KURIER-Gespräch: „Unsere Flotte umfasst hundert Airbus-Flugzeuge mit einem Altersbereich von etwa 1,3 bis knapp 24 Jahren. Wir beobachten, dass sich die Balance zwischen Zuverlässigkeit und Wartungskosten im Alter von rund 18 bis 20 Jahren deutlich verschiebt. Ab diesem Punkt steigen die Instandhaltungskosten spürbar, während die technische Zuverlässigkeit sinkt.“