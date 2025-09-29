Wie gefährlich sind Cyberangriffe auf Flughäfen?

Nehmen Cyberangriffe auf Airports zu und was bedeutet das für meine Reise ?

Antwort: Ja, und zwar in einem größeren Ausmaß. Davon gehen Software- und Technologiespezialisten aus. Das letzte Wochenende zeigte uns in Teilen Europas einen Flugbetrieb voller Störungen und hat verdeutlicht, dass Cyberangriffe ein wachsendes Risiko darstellen. Dieses Mal war es ein Angriff auf Collins Aerospace, einen Anbieter von Check-in- und Boarding-Systemen. Das führte zu Störungen an mehreren europäischen Flughäfen, darunter auch London Heathrow. Für Check-in und Boarding wurde viel mehr Zeit benötigt als üblich. Zahlreiche Flüge waren verspätet oder fielen aus. Die Störungen dauerten über das Wochenende hinaus an, etwa am Flughafen Berlin. Es hat gezeigt, dass Cyberangriffe Chaos für Passagiere verursachen können. Angesichts der zunehmenden Bedrohungen müssen die Betreiber ihre Abwehrmaßnahmen verstärken.