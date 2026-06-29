Sommerferienstart: Das muss man vor dem Flug in den Urlaub wissen

Der Flug in den Urlaub steht bevor, was soll ich beachten?

Antwort: Mit dem Beginn der Sommerferien am 2. Juli in Wien, Burgenland und Niederösterreich startet die Hochsaison im sommerlichen Flugverkehr. Und vielleicht sind nicht alle Flüge so stark ausgebucht wie vergangenes Jahr aufgrund der wirtschaftlichen Situation, der Reiseverkehr wird dennoch beträchtlich sein.

Gute Vorbereitung hilft, um stresslos unterwegs zu sein. Wie etwa ausreichend Zeit für die Anfahrt zum Flughafen und für die Reiseformalitäten einzuplanen. Sei es Check-in, Sicherheitskontrolle oder Grenzkontrolle, falls man den europäischen Schengenraum verlässt, etwa in Richtung USA oder England. Auch ganz wichtig: die Gültigkeit des Reisepasses nicht übersehen! Wer nicht mit der Bahn zum Flughafen Wien fährt und einen Parkplatz benötigt, kann diesen online auf viennaairport.com buchen, dann ist dieser nämlich günstiger.

Kein Limit mehr für Flüssigkeiten

Apropos Wien: Österreichs größter Airport rüstet bereits seit mehreren Monaten die Sicherheitskontrollen um. Und bis zum Ferienbeginn am 2. Juli sollen auch die verbliebenen Sicherheitskontrollstationen mit modernen CT-Scannern ausgestattet sein, welche dreidimensionale Bilder des Gepäcks machen. Somit muss man den Laptop oder das iPad nicht mehr aus dem Gepäck nehmen, sondern kann elektronische Geräte einfach verstaut lassen. Auch das 100-Milliliter-Limit für Flüssigkeiten fällt weg und man kann bis zu zwei Liter mitführen. Diese neuen Scanner beschleunigen die Sicherheitskontrolle ungemein und sind eine spürbare Erleichterung.