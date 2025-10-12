Antwort: Drohnensichtungen über europäischen Flughäfen haben für Aufregung gesorgt. Ob diese nun vom Ausland geostrategisch einflogen, eventuell NATO-Länder gefährdeter sind oder einfach von Nachahmungstätern gesteuert wurden, sei hier nicht näher erläutert.

Es geht um die generelle Sicherheit für den Flugverkehr, aber auch um wirtschaftliche Schäden. Speziell für Airlines, die Flüge verspäten, umleiten oder gar stornieren mussten. Etwa in München, wo dreitausend Passagiere strandeten. Drohnen können nicht nur einen Schaden am Flugzeug verursachen, sondern auch Systeme stören oder Piloten gerade in den kritischsten Phasen des Fluges – beim Starten und Landen – irritieren und ablenken. Österreichs Luftfahrtbehörde Austro Control erläutert im KURIER-Gespräch, dass bei Verstößen (etwa das Steuern von Drohnen in Flughafennähe ohne Bewilligung) Verwaltungsstrafen von bis zu 22.000 Euro möglich sind.

