Wie bei Billigfliegern? Das ändert die neue Gepäck-Regel bei Austrian Airlines

Was bedeutet Lufthansas neue Regelung für Handgepäcks-Koffer?

Antwort: Mit der Einführung eines neuen Basistarifs der Lufthansa Gruppe, somit auch Austrian Airlines, darf bei diesem nur noch ein kleiner Rucksack oder eine Laptop-Tasche auf ausgewählten Kurz- und Mittelstreckenflügen gratis mitgenommen werden. Wer mehr will, kann das als Extraleistung hinzubuchen.

„Wo unterscheidet sich eigentlich noch Austrian Airlines von einer Billigfluglinie wie Ryanair?“, fragt eine aufgebrachte Leserin der Kolumne. Diesen Unterschied kann man so erklären, dass Austrian Airlines eine Businessclass anbietet, ein Langstreckennetz, Umsteigeverbindungen, Vielfliegerprogramm, Airline-Kooperationen usw. Aber das ist vielen beim sensiblen Thema Handgepäck nebensächlich. Auch die Begründung der Lufthansa Gruppe, dass mit dem veränderten Verhalten der Passagiere speziell für Tagesreisende der neue Basic-Tarif eine zusätzliche Tarif-Wahlmöglichkeit bildet, wird manchen egal sein. Für den Kolumnisten steht vielmehr fest: Der Lufthansa Gruppe ist die Kontrolle über die erlaubte Mitnahme an Handgepäck in das Flugzeug irgendwie entglitten. Viele kennen den endlos andauernden Boarding-Prozess, verursacht durch Unmengen an Handgepäck. Die Aufforderungen der Crews, mitgebrachte Trolleys sorgfältig zu verstauen, verhallen meist. Die enorme Rigorosität, wie Billigairlines das Handgepäck beim Boarding ihrer Passagiere kontrollieren, muss wohl bei den Lufthansa-Fluglinien intensiver umgesetzt werden. Somit, Fortsetzung folgt.