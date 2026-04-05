Der Heiligste Geist wohnt am Wolfgangsee

Ich mag Ostern in allerlei Hinsicht. Die Ostergeschichte – konkret: die Geschichte der letzten Woche von Jesu irdischem Leben – halte ich nicht nur für eine der besten Storys, die je geschrieben wurden, sondern auch für eine der schönsten Religionsbotschaften: Es geht um den Glauben an etwas, das man nicht mit bloßen Auge sehen kann. Dadurch erst konnte aus dem Personenkult um eine physische Figur eine Gemeinschaft werden, die ohne Beleg daran glaubt, für etwas Besseres einzustehen. Das ist zutiefst menschlich, das Wichtigste können wir gar nicht erklären oder gar beweisen: Warum liebe ich dich? Warum bin ich zuversichtlich? Warum habe ich Angst? Man sieht eben doch nur mit dem Herzen gut, da hatte er schon recht, der Kleine Prinz.

Auch gefällt mir Ostern so, weil es meistens mit dem Frühling einhergeht. Sich wieder auf das Fahrrad zu schwingen, den Kaffee wieder auf der Terrasse trinken zu können, undundund, in gewisser Weise versöhnt uns der Frühling wieder mit der Welt außerhalb unserer Couchlandschaft, und Versöhnliches ist auch immer gut.

Womit ich bei Leser Helmut Z. bin. Nachdem ich vor ein paar Wochen meine liebsten sakralen Orte, an denen mich „der Heilige Geist gepackt hat“, zum Thema dieser Zeilen gemacht hatte, waren nicht alle mit meiner Liste einverstanden. Helmut Z. schrieb mir (sehr freundlich): „Der wirkliche Heilige Geist ist ja ein christlicher – der hat Sie offenbar nicht gepackt.“