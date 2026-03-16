Demut auf Reisen: Wie schlecht geht es mir und wie den anderen?

Das werden mir jetzt einige übel nehmen. Aber manchmal muss man nach Erschütterungen alles hinterfragen – auch sich selbst. Und ich glaube: Reisende müssen (wieder) resilienter und selbstverantwortlicher werden.

Wenn wir zum Beispiel wegen eines ausgebrochenen Krieges auf den Malediven oder Bali festsitzen, müssen wir unser Leid in Relation dazu stellen, dass im Kriegsgebiet gerade eine Mädchenschule bombardiert wurde. Das gebietet uns die Demut, das gebietet uns die Zivilisiertheit, schlussendlich gebietet es uns das Menschsein.

Zu dieser Relation gehört weiters zu verstehen, dass jene Österreicherinnen und Österreicher, die selbst in Dubai & Co. festsaßen, zuerst evakuiert oder zumindest bestmöglich betreut werden müssen. Dass Reisende, zum Beispiel eben auf den Malediven, via einiger Medien lautstark forderten, das Außenministerium müsse sie abholen, ließ mich ratlos zurück. Und ich sage ehrlich dazu, ich verstehe auch die Medien nicht, die sich für solch reißerische Geschichten (ohne Nachfrage) hergeben.

Nochmal: Zeitgleich starben Tausende Zivilisten in bombardiertem Gebiet und es saßen Touristen dort fest, wo Raketen einschlugen.