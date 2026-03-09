Sakrale Orte um die Welt: Wenn mich irgendein heiliger Geist packt

Nach der Kolumne vorige Woche (ich schrieb darüber, dass viele Orte, besonders auch religiöse Stätten, eine dunkle Vergangenheit haben) wurde ich gefragt, ob ich erstens „ein Kirchenhasser“ sei – nein, ich versuche aus Prinzip, nicht zu hassen. Oder zweitens „so überkritisch“ – schon eher, man soll irgendwie alles hinterfragen, wurde mir beigebracht. Oder ich nicht drittens doch auch was Schönes an sakralen Bauwerken fände – und wie! Auf meinen Reisen bin ich sogar oft an solchen Plätzen hängen geblieben – ich bin so banausig, dass ich Kirchen und Co. oft nur nebenbei anschauen will und eher nicht im stundenlangen Studium jeder Engelsstatue verharre. Aber überraschend oft zwang mich eine spontan-spirituelle Schwere zum Niedersetzen und dann hocke ich so da ... meine intensivsten sakralen Orte:

Cao-Dai-Tempel, Tây Ninh/Vietnam. Auf vielen Tagesausflügen ab Ho-Chi-Minh-Stadt wird ein Stopp beim Zentrum des Caodaismus eingelegt: Diese erst hundert Jahre alte Religion kommt ein wenig schräg daher, zum Beispiel verehrt sie Isaac Newton und die Jungfrau von Orleans als „hohe Geister“. Aber wenn man einer der langen, aber hochspirituellen Zeremonien mit Dutzenden bunt-gewandeten Priestern im unglaublich kitschig-festlich-verzierten Cao-Dai-Tempel beiwohnt, fühlt man sich betört.

Temppeliaukion Kirkko, Helsinki/Finnland. Ganz ehrlich, ich weiß nicht einmal, warum. Aber die modern-expressionistische Felsenkirche im Stadtteil Etu-Töölö, in die man „unter die Erde“ hineingeht, hat mich nicht losgelassen. Und man ließ mich dort zwei Stunden lesend sitzen.