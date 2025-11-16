Man landet irgendwie immer auf der Couch

Wie ich schon festgestellt habe, wollen die einen aus dem Winter fliehen und die anderen in den Winter. Jenen, die ihm entkommen wollen, lege ich für heute Abend nahe, sich mit einer Flasche französischen Weins (den man ja eher nicht als Glühwein zubereitet) und korsischen Köstlichkeiten (Wurst und Käse) auf der eigenen Couch niederzulassen, um auf KURIER TV die neue Reise-Doku zu begutachten: Caro fährt weg: Korsika – die Insel der Schönheit. Kollegin Caroline Bartos hat darin auf bemerkenswerte Art die Vielfalt der Insel, auf der es auch im Winter warm ist, zusammengefasst. Schauen Sie sich das an.

All jene, die diese Jahreszeit aber lieben, möchte ich auch heuer wieder mit meinem Geschwärme über den Winter belästigen. Schon im KURIER Reise-Podcast Stadt. Land. Meer. habe ich das getan, als ich die grazile Schönheit von Christkindlmärkten gegen die redaktionsinterne Ablehnung durch Kollegin Lea M. verteidigte. Überraschenderweise hat eine Vielzahl der Leserinnen- und Leser-Reaktionen gezeigt, dass ich damit eher allein da stehe, ich frage mich ehrlich: Was haben denn alle gegen die süßlich-frostigen Zusammentreffen zwischen den Hütten und Häferln? Und was kann man denn gegen die Schönheit des Winters überhaupt ins Treffen führen?