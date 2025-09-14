Der zweite Blick in den Single-Sight-Citys

Erzählt mir jüngst jemand vom deutschen Bremen und ich konnte seinen Ausführungen gar nicht richtig folgen. Denn gleich nach meinem ersten Assoziationsimpuls Stadtmusikanten versank ich immer mehr im Gedanken, ob irgendwer etwas anderes als Stadtmusikanten denkt, wenn ein anderer Bremen sagt. Ausnahme natürlich Fußballer Andreas Herzog, der mit Bremen Meister und Pokalsieger wurde, wenn dem einer Bremen sagt, denkt er Werder.

Aber neunundneunzigkommaneununendlich Prozent assoziieren mit der deutschen Hansestadt am Fluss Weser nur das eine und wüssten nicht, was sie nach dem Rundum-Fotoshooting der Stadtmusikanten-Bronzestatue dort machen könnten. Als ich diesen Gedanken meinem Gesprächspartner (nach seinen Ausführungen, die ich aber eben nicht gehört hatte) mitteilte, traf mich ein nordischer Sturm der Entrüstung. Was mir einfiele, Bremen ist unglaublich schön, da gibt es so viel zu sehen ...

Natürlich hatte mein Gegenüber damit recht. Fast jeder Ort der Welt ist es wert, entdeckt zu werden (Ausnahme Kandyagash in Westkasachstan, da sage ich allen mit ernster Miene: Da musst du wirklich nicht hin. Es liegt aber eh selten am Weg.) Manche muss man sich auf die harte Tour erobern, einige auf die sanfte, manche sind eher was für die rauen Depressionszyklen, andere passen zu den hellen Glücksphasen des Lebens.