Sensationsfund in London: Welche Bücher sollte man an welchem Urlaubsziel lesen?

Die wunderbare Kollegin Anna Strobl hat mir ein Fundstück übermittelt: Im Londoner Viertel Notting Hill hat sie kürzlich einen an die Pinnwand gesteckten Ausschnitt der KURIER Reise entdeckt, wo über Notting Hill geschrieben wurde – im „The Notting Hill Bookshop“ (13 Blenheim Crescent). Nein, das ist nicht der Buchladen, in dem sich Hugh Grant und Julia Roberts in jenem Film verliebt haben, wegen dem Notting Hill überhaupt zum Londoner Touri-Magneten wurde. Wer die berühmte Tür aus dem Movie sucht, muss zweimal ums Eck gehen (280 Westbourne Park Road). Andererseits brüstet sich „The Notting Hill Bookshop“ damit, als Inspiration für den Laden gedient zu haben, in dem Hugh so hoppertatschig der edlen Julia sein Herz schenkt-entzieht-wiederschenkt ... mein Gott, das ist ein süßer Film, ich muss den wieder mal anschauen.

Natürlich stellt man in jenem Bookshop vollkommen zurecht den KURIER aus. Weil Buchhändler natürlich wissen, dass man nirgendwo besser über eine Stadt, ein Grätzel oder einen Platz liest als an eben diesem Ort. Und weil wir ja alle Sommerurlaubsbücher suchen, hat eine schnelle Umfrage folgende Buch/Ort-Tipps ergeben:

– Für Sizilien und im Speziellen Donnalucata empfiehlt Katharina K. die Commissario Montalbano-Krimis von Andrea Camilleri. „Und wenn wir schon bei Italien sind: Elena Ferrantes ,Meine geniale Freundin’ für Neapel – und Suburra in Rom.“

– Der Barcelona-Autorentipp kommt von Katrin W.: Carlos Ruiz Zafón, von „Der Schatten des Windes“ und „Das Spiel des Engels“ bis zu „Das Labyrinth der Lichter“.

– Wer in die Niederlande reist, sollte laut Josef P. den historischen Roman „Die Tulpenkönigin“ von Martina Sahler und Hendrik Gruner lesen.

– In Thailand könnte man den Roman „The Beach“ (Alex Garland) lesen – oder einfach Danny Boyles geniale Verfilmung davon anschauen, findet Nina M. Und als Stephen King-Überfan fügt sie hinzu: „Es. In Portland, Maine. Ein Must-Read!“

– Für Paris sollte man sich laut Erik H. „Stille Tage in Clichy“ von Henry Miller besorgen.

Was ich selbst für Tokyo, Albanien, Ghana, Australien undundund im Kopf habe, verrate ich nächste Woche.