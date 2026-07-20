Tragödien am Königshof

Der Zusammenhalt in der norwegischen Königsfamilie ist groß, sorgte sie doch zuletzt durch diverse Umstände für Aufruhr. Da wäre zum einen der Jeffrey Epstein-Skandal, wo diverse Mails den Kontakt zwischen Epstein und Kronprinzessin Mette-Marit offenlegen. Am 15. Juni wird das Urteil über Mette-Martis Sohn Marius Borg

Høiby bekannt gegeben: Er wird für 34 Straftaten zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Marius hält sich für „eindeutig unschuldig“ und geht in Berufung. Das birgt ein gewisses Risiko, denn die Osloer Staatsanwaltschaft strebt eine längere Haftstrafe an.

Nur zwei Tage später gibt der norwegische Hof bekannt, dass der an Lungenfibrose erkrankten Mette-Marit eine Spenderlunge transplantiert wurde. Kronprinz Haakon fährt seine öffentlichen Verpflichtungen zurück, um bei seiner Mette-Marit zu sein, die inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen wurde. „Es stehe jetzt eine längere Phase der Rehabilitation an“, so der Hof.